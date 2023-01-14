Tại cơ quan công an, Tuấn khai đầu tháng 12/2022, nghi phạm lên cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) chơi. Tại đây, Tuấn chi 55 triệu đồng để mua một khẩu súng K54, hơn 10 viên đạn và một khẩu súng thể thao từ người đàn ông không rõ danh tính. Sau đó, thanh niên này đem súng về nhà rồi giấu tại bụi cây.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 14/1, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2003, trú tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là nhân viên quán karaoke, massage Hương Xuân - Sky ( ở phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Do có quen biết từ trước, khoảng 17h ngày 12/1, Phú (sinh năm 2002) và Viện (sinh năm 2001) rủ Tuấn về Nam Định uống rượu. Sau khi ăn tối, Tuấn ra bụi cây lấy súng đạn rồi bắt taxi về TP Nam Định.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Tuấn tới xã Hòa Xá, TP Nam Định. Viện và Phú ra đón Tuấn rồi họ cùng đi một xe máy. Dọc đường, Tuấn và Viện xảy ra mâu thuẫn. Đến xã Đại An, Tuấn lên đạn, hướng thẳng súng vào đầu Viện bóp cò.

Sau khi bắn Viện, Tuấn bảo Phú chở đến khu vực siêu thị Big C Nam Định để bắt taxi về TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thông tin từ báo VOV cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6h giờ ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng có ký hiệu No: 12555, M1911; 11 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 3 con dao nhọn.

Hung khí được Tuấn sử dụng để giết người - Ảnh: Zing News

Đáng chú ý, Tuấn chính là đối tượng trước đó đã gây án giết người. Vào khoảng 21h ngày 12/1, tại đường liên xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Tuấn đã dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh Nguyễn Văn Viện, ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định làm anh Viện tử vong tại chỗ. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Viện có mâu thuẫn với Tuấn sau khi uống rượu tại Nam Định. Qua test nhanh xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.