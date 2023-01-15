Toàn cảnh diễn biến vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp trong 15 ngày qua: Liệu có kịp thời đưa thi thể nạn nhân trước Tết?

Xã hội 15/01/2023 07:47

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc cật lực để sớm đưa bé Hạo Nam trở về với gia đình.

Theo thông tin từ báo VTC News, đã 15 ngày kể từ khi bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để nhổ trụ bê tông lên mặt đất, đưa thi thể bé ra ngoài.

Chiều nay, lực lượng cứu hộ đã lắp đặt xong khung chống tầng 6, hàn khung giữ tạm thời ống vách và thực hiện rung hạ 28m cọc ván thép để giữ ổn định cọc bê tông trong ống vách. Đồng thời, lực lượng cứu hộ dùng cừ larsen 18m để phá vỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và 3 cọc bê tông để rút ống vách.

Toàn cảnh diễn biến vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp trong 15 ngày qua: Liệu có kịp thời đưa thi thể nạn nhân trước Tết? - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang làm tất cả những gì có thể để đưa bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông trước Tết - Ảnh: Báo VTC News 

Sáng cùng ngày, trong quá trình đào đất cứu hộ, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Sau sự cố, tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn điều động 2 nhóm thợ tới sửa chữa.

Trước đó 1 ngày, cụ thể là ngày 13/1 ông Lê Hoàng Bảo - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết hiện nay lực lượng cứu nạn cứu hộ đang thực hiện 2/10 bước đã được UBND tỉnh chốt phương án nhổ ống bê tông đưa thi thể bé Hạo Nam ra. 

Toàn cảnh diễn biến vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp trong 15 ngày qua: Liệu có kịp thời đưa thi thể nạn nhân trước Tết? - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

"Đây là bước cực kỳ khó khăn nhất. Nghĩa là phải đào trong vòng dây ván thép, vừa đào vừa chống đến 12m phía dưới. Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc đảm bảo an toàn là trên hết", ông Bảo nói.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h30 trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) cùng ba bạn đến công trình cầu Rọc Sen (cách nhà Nam 500m - PV) nhặt sắt về bán thì bất ngờ lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, đóng sâu khoảng 35m.

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