Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại trên vỉa hè ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết vẫn đang làm việc tích cực để truy bắt hung thủ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 14/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình, kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2023 và thông tin về những vụ việc điển hình.

Hung thủ ra tay với nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại Hội nghị, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án mạng trên vỉa hè phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) vào đêm 12/1, đại diện Phòng CSHS cho biết, hiện nghi phạm gây án vẫn đang bỏ trốn. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương truy bắt để xử lý theo quy định.

Về một số thông tin clip trên mạng xã hội cho rằng nghi phạm là bạn trai của nạn nhân cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định và xác minh làm rõ.

Trước đó như báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ án xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12/1, tại trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) và được camera nhà dân ghi lại toàn bộ.

Thời điểm này, cặp nam nữ xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ vật ngã cô gái rồi dùng dao nhọn đâm vào người đối phương.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Thanh Niên

Dù nạn nhân chống cự cùng với sự can ngăn của người dân khác nhưng nghi phạm manh động, tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi xem cảnh nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát dao vào người cô gái.

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