Mới đây trên địa bàn TP.HCM, một người mẹ đã gửi con 6 tháng tuổi cho người khác trông coi thì bất ngờ nhận được tin con khó thở, tím tái và bị dập não.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 14/1, một nguồn tin cho biết Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang phối hợp với Công an TP HCM lấy lời khai bà V.T.M.L. (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để làm rõ tố cáo bạo hành trẻ 6 tháng tuổi.

Trước đó, chị P.T.N.A. (SN 1991) gởi con trai là cháu N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) cho L. trông coi với giá 3 triệu đồng/tháng. Trưa 10/1, L. gởi tin nhắn cho chị A. nói cháu H.A. khó thở nên phải đưa đi cấp cứu. Cháu H.A. được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM trong tình trạng thở yếu, người tím tái và bị dập não.

Nhận thấy cháu có dấu hiệu bạo hành nên Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM đã yêu cầu người nhà phối hợp với công an làm rõ. Chị L. nói với gia đình cháu bé rằng bé bị ngã do nằm võng. Hiện Công an TP HCM và Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ việc.

Bé A. trước khi nguy kịch - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên, cũng theo chị N.A vào sáng 10/1, trước khi gửi con cho chị L., con trai chị đã biết lật, bú sữa bình, giao tiếp bằng mắt với bố mẹ bình thường.

Giải thích nguyên nhân vụ việc với gia đình chị N.A, chị L. thông tin, trong lúc nằm võng, cháu bé bị té xuống đất.

Chị L. nhận giữ trẻ tại căn hộ rộng khoảng 40 m2 đã gần 5 năm nay. Tại nơi giữ trẻ của chị L. không treo biển hiệu và nhận giữ trẻ cho các gia đình trong chung cư Lê Thành.

Tại thời điểm bé A. bị dập não, chị L. đang nhận giữ 6 bé (nhiều độ tuổi khác nhau), tất cả các bé đều cho ngủ trên võng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình chị N.A đã phối hợp, làm việc với Công an Q.Bình Tân để điều tra nguyên nhân dẫn đến con trai chị bị dập não.

