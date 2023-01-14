Liên quan đến vụ học sinh lớp 3 trượt chân ngã xuống suối ở Quảng Nam, lực lượng chức năng mới đây đã tìm thấy của nạn nhân.

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết vào lúc 14h46 ngày 13/1 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Thị Mỹ D., trú thôn 1, xã Trà Dơn, cách vị trí mất tích khoảng 200 m. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho cháu D.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VTC News

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 11h ngày 7/1, em Nguyễn Thị M.D (10 tuổi, học lớp 3 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn) cùng bà ngoại đi từ nóc ông Phụng đến trường ở thôn 1, xã Trà Dơn.

Khi hai bà cháu đi đến khu vực suối Tar, em D không may bị trượt chân xuống suối, bị nước cuốn mất tích. Nhận được thông tin, chính quyền xã Trà Sơn cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

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