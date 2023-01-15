Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại trên vỉa hè ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo VTC News vào khuya 14/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trên phố Vương Thừa Vũ vào tối 12/1. Nghi phạm sau đó được đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Danh tính kẻ này chưa được công bố.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo clip trích xuất từ camera của người dân, khoảng 23h30 ngày 12/1, một đôi nam nữ xô xát ở phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nam thanh niên đẩy ngã cô gái rồi rút dao đâm đối phương. Nạn nhân cố gắng chống cự nhưng bị đâm nhiều nhát dao nên gục tại chỗ, tử vong. Một người chứng kiến chạy tới can ngăn cũng bị hung thủ tấn công. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Thi thể của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Báo VTC News Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, bước đầu xác định nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được nhận định từ việc mâu thuẫn tình cảm. Trên trang cá nhân của nghi phạm, cách thời điểm sau khi xảy ra vụ việc ít phút, đối tượng này đã đăng tải một bức ảnh từng chụp cùng với nạn nhân rất tình cảm. Nghi phạm vẫn đăng ảnh về cô gái như chưa có chuyện gì xảy ra - Ảnh: Internet Đăng kèm bức ảnh là dòng trạng thái: “12/1/2023 a vs e”. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết này đã được dân mạng tìm ra và chia sẻ. Đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi man rợ của đối tượng sát hại bạn gái cũ.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị sát hại trên vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn chưa thể bắt được hung thủ Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại trên vỉa hè ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết vẫn đang làm việc tích cực để truy bắt hung thủ.

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