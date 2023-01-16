Liên quan đến vụ bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành dẫn đến dập não ở TP.HCM, mới đây nhất hội bảo vệ quyền trẻ em đã chính thức vào cuộc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào sáng 16/1, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM xác nhận sẽ tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé trai N.Đ.H.A (6 tháng tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, TPHCM) từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án.

Bé A. được cho là bị tổn thương lên đến 99% - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng trong sáng cùng ngày, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã đến bệnh viện nơi bé A đang điều trị để thăm hỏi, đồng thời hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan.

Chị P.T.N.A (mẹ của bé A) đã điền và ký tên vào phiếu yêu cầu luật sư gửi Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (ảnh trái) trao đổi với chị P.T.N.A (mẹ của bé A) và hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ pháp lý liên quan - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 13/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết có tiếp nhận bé trai 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương não nguy kịch, nghi bị bạo hành. Hiện cháu bé đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

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