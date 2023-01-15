Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cụ thể trên đường đi tất niên về, bà A. tông mạnh vào đuôi xe ben trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình. Tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 23h50 ngày 14/1, bà L.N.T.A. (32 tuổi) lái xe máy mang biển số 59V2-25898 trên đường Tân Sơn, hướng Trường Chinh đi Quang Trung.

Khi đến trước số 75 Tân Sơn, phường 15 (quận Tân Bình), bà A. tông mạnh vào đuôi xe ben mang biển số 61R-05676 chạy cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một số đồng nghiệp của chị A, nạn nhân vừa dự tiệc tất niên ở công ty và đang trên đường về nhà thì gặp nạn.

Đến hơn 0h30 sáng 15/1, hiện trường của vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-vua-i-an-tat-nien-tro-ve-nguoi-phu-nu-va-cham-voi-xe-ben-tu-vong-tai-cho-546665.html