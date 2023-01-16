Thông tin MỚI vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A: Đã xác định được ô tô gây tai nạn

Xã hội 16/01/2023 13:59

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A, lượng lực chức năng đã tìm ra được ô tô đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 16/1, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ việc thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc nghi do liên quan tới vụ tai nạn giao thông hôm 12/1 vừa qua.

Thông tin MỚI vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A: Đã xác định được ô tô gây tai nạn - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đã xác định được phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên là ôtô mang BKS 34C-245.24 do Nguyễn Danh Thường (SN 1971, ngụ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Lái xe này đã đến Công an huyện Hậu Lộc trình báo sau khi nắm bắt được thông tin vụ tai nạn giao thông trên.

Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông vào khoảng 6h sáng ngày 12/1, tại Km 305+700 QL1A đoạn qua thôn Phú Lý, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo mưa không còn nguyên vẹn bên chiếc xe đạp cũ, không có giấy tờ tuỳ thân.

Thông tin MỚI vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A: Đã xác định được ô tô gây tai nạn - Ảnh 2
Chiếc xe của nạn nhân bị vỡ vụn sau va chạm - Ảnh: Báo Giao Thông 

Sau khi cơ quan Công an phát đi thông báo rộng rãi tìm tung tích nạn nhân, người nhà nạn nhân đến nhận diện và xác định nạn nhân là bà Lê Thị. L. (SN 1969, ngụ ở huyện Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đi chợ.

Cơ quan công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

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