Do tranh giành chỗ đỗ xe, người đàn ông đã điều khiển xe đâm vào 5 người đang sưởi ấm trên vỉa hè một cách tàn nhẫn ở Quảng Ninh.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào chiều 16/1, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh bước đầu đã làm rõ danh tính lái xe ô tô cố tình đâm vào nhóm người đang ngồi sưởi ấm trên vỉa hè làm 5 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h40 ngày 16/1, tại khu vực đường tránh thuộc tổ 1A, khu 1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh (đối diện cổng bến xe Bãi Cháy).

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn tranh giành chỗ đỗ xe, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, trú tại khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã đi tới xe ô tô BKS 14A-299.59 đỗ gần đó, rồi điều khiển chiếc xe này đâm vào 5 người đang ngồi đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm hậu quả cú tông làm 5 người bị thương, gồm các anh: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1978, trú khu 7, phường Hà Khẩu); Nguyễn Xuân Nam (SN 1980, trú tại khu 5, phường Giếng Đáy); Vũ Tuấn Anh (SN 1969, trú tại khu 3, phường Giếng Đáy); Đỗ Mạnh Tùng (SN 1973, trú tại khu 5, phường Giếng Đáy) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại khu 1, phường Yết Kiêu).

Ngay sau vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Tuấn đã để lại xe ô tô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả 5 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hạ Long, tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, truy tìm lái xe 14A-299.59 để xử lý theo quy định pháp luật.

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