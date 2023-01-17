Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 18: Tết sắp đến gần nhưng Hạo Nam vẫn chưa thể trở về với gia đình

Công việc cứu hộ bé trai Hạo Nam có tiến triển, song vẫn gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại khiến thời điểm có thể nhổ trụ bê tông vẫn chưa thể xác định được.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, cập nhật về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong, ngày 17/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các công việc theo phương án đã được quyết định nhằm tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự.

Thông tin mới nhất về tiến độ cứu hộ, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đã hạ thêm độ sâu 2 cừ larsen cặp hai bên cọc bê tông đến độ sâu 30m và hàn giữ cố định đỉnh cọc và cừ larsen.

Trong ngày 17/1, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện lần lượt các bước trong phương án 11 bước để cứu hộ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong.

Vẫn theo UBND tỉnh Đồng Tháp, do chiều dài đầu cọc lớn nên cứu hộ phải cắt mối nối 1 và đưa đốt cọc 1 (1 trong 3 đoạn của trụ bê tông 35m) lên khỏi hố móng; đồng thời bịt kín đầu cọc để tránh bị đổ nghiêng.

Ngày 17/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam bước sang ngày thứ 18 nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi, sốt ruột.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết".

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin, 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.