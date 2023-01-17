Tự chế pháo tại nhà để chơi tết, nam sinh 17 tuổi bị chấn thương sọ não, dập nát cả 2 bàn tay

Xã hội 17/01/2023 14:26

Nam sinh tên Q. (17 tuổi, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo không may thuốc nổ dẫn đến chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ Zing News cho biết qua lời người nhà kể lại, Q. đã tự mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo pháo ở nhà cùng 2 người bạn của mình để chơi Tết, bất ngờ pháo tự chế phát nổ khiến cả 3 người bị thương. Sau khi sơ cứu cầm máu, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định chuyển tuyến trên điều trị do vết thương phức tạp.

Bác sĩ Hà Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, TTYT huyện Thanh Sơn, khuyến cáo để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, gia đình, nhà trường cần giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ, đặc biệt người bị tai nạn thường là học sinh - những em đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu hiểu biết.

Tự chế pháo tại nhà để chơi tết, nam sinh 17 tuổi bị chấn thương sọ não, dập nát cả 2 bàn tay - Ảnh 1
Nam sinh bị chấn thương nặng khắp người - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm: "Pháo phát nổ có thể gây chấn thương phần mềm, rách da; hội chứng sóng nổ gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân... Các chấn thương do pháo thường tùy thuộc vào lượng nổ và tính chất quả pháo", ông Huy cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, gia đình, nhà trường cần giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ, đặc biệt người bị tai nạn thường là học sinh - những em đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu hiểu biết, gia đình cần giám sát việc xem các clip dạy cách làm pháo nổ tự chế trên mạng của các em.

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