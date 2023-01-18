Xe khách mất phanh đâm vào vách núi đè chết 2 người, 19 người bị thương

Xã hội 18/01/2023 09:47

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 19 hành khách trên xe bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h20 ngày 18/1, trên tuyến QL6 đoạn qua xã Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa Bình.

Xe khách mất phanh đâm vào vách núi đè chết 2 người, 19 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 26F-001.34 chạy hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến km 130+950 QL6 bị mất phanh, đâm vào vách núi sau đó lật nghiêng va chạm, đè lên 3 xe máy đi cùng chiều.

Lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực Hòa Bình cho biết, xe khách sau khi bị mất phanh, lái xe đã cho xe đâm vào tường lốp chắn rồi mới bị lật đè 3 xe máy gồm: một xe do Lò Văn Khiêm (SN 2001) và Quàng Văn Mạnh (SN 2001) điều khiển; một xe do Tòng Văn Quyết (SN 1999) chở theo chị Quàng Thị Oanh (SN 1999); xe còn lại do Lò Văn Tuấn (SN 2002) điều khiển.

Xe khách mất phanh đâm vào vách núi đè chết 2 người, 19 người bị thương - Ảnh 2
Lực lượng chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 19 hành khách trên xe bị thương, trong đó có một số người thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

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