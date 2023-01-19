15 phút sau đó, một nạn nhân được khiêng ra trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương. Dọc 3 góc đường, người dân thấp thỏm nói với nhau “cầu mong mấy đứa nhỏ bình an, Tết đến rồi”. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ làm đổ sập sàn kho chứa đồ của cửa hàng tiện lợi khiến một nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin từ Zing News, sáng sớm 18/1 (27 tháng Chạp), hơn 100 m đường Vĩnh Hội (quận 4, TP.HCM) thất thanh tiếng la hét lẫn trong âm thanh “ầm ầm” như một vụ nổ. Từ cửa hàng tiện lợi Circle K, bụi phủ mù mịt, gần chục người tung cửa ùa ra trong hoảng loạn.

Tiếng xe cứu thương dồn dập đổ về con đường Vĩnh Hội, không gian im ắng buổi sáng của con phố những ngày sát Tết bị xé toạc.

Hơn 7h, tiếng "ầm ầm" phát ra từ cửa hàng tiện lợi Circle K khiến con đường Vĩnh Hội náo loạn. Chỉ một chốc sau, hàng chục y bác sĩ, chiến sĩ cứu nạn được điều động gấp đến hiện trường.

Cửa hàng Circle K tại số 16 Vĩnh Hội - nơi xảy ra sự cố có một lầu, là nơi chứa hàng và cũng là khu vực phục vụ khách ngồi tại chỗ. Khi mặt sàn kho bất ngờ đổ sập, các thùng carton chứa bia, nước đóng chai, và nhiều sản phẩm bị đổ tràn, chật kín sàn nhà.

Để tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phải bơm oxy và tháo dỡ các kết cấu thép, bốc dỡ hàng hóa bị chất chồng bên trong. Hàng chục chiến sĩ thận trọng đào bới từng ngóc ngách, tìm nạn nhân mắc kẹt.

Theo thiếu tá Hùng Nguyên Thuận, Phó đội Cứu nạn cứu hộ, khi xảy ra tai nạn có khoảng 8-9 người ở tầng trệt và khu vực quầy thu ngân kịp thoát ra ngoài. Riêng một nữ sinh lớp 9 bị mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Đến hơn 10h, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, xác nhận nạn nhân này tử vong dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim, phổi.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Không rời mắt khỏi cánh cửa cửa hàng tiện lợi bên đường, bà Liễu (55 tuổi) không ngừng chắp tay rầu rĩ. “Nghe tiếng xe cứu thương, tôi còn nói trời ơi gần Tết mà nhà ai còn đi cấp cứu. Mình nghe xe cứu thương là mình lo. Từ hồi dịch Covid-19 đến giờ, cứ nghe xe cứu thương là ám ảnh", bà Liễu nói.

Trong dòng người theo dõi ở hiện trường, chị Hạnh (26 tuổi, ngụ quận 4) cho biết vừa mua hàng ở Circle K lúc sáng sớm, khoảng 7h. Nhớ lại thời điểm chờ thanh toán, chị Hạnh cho biết đã nghe thấy tiếng chuông ở cửa reo liên tục.

“Tuy nhiên, không ai nghi ngờ có điều bất thường do nghĩ hệ thống cảm biến cửa có vấn đề. Đến khi về nhà mở điện thoại, hay tin tôi mới giật mình chạy ngược ra xem”, chị Hạnh thừa nhận chưa khỏi bàng hoàng khi thời gian xảy ra vụ việc quá nhanh.

Chị Anh Thư (ngụ quận 4) cho biết cửa hàng này là nơi có nhiều thanh thiếu niên, trẻ em lui đến mua hàng, trong đó có con gái chị. Hay tin cửa hàng bị sập, chị không khỏi bất an.

“Mình cũng là phụ huynh, hay tin mấy đứa nhỏ gặp nạn rất đau lòng”, chị Thư chia sẻ.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cơ bản hoàn tất tìm kiếm, không có thêm nạn nhân nào khác. Nữ sinh tử vong là 1 trong 8 người bên trong cửa hàng tiện lợi Circle K trước khi bị sập, 7 người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho hay, khi tiếp nhận thông tin sự cố, đơn vị đã điều 7 xe cấp cứu ứng trực. Hiện đơn vị đã rút 6 xe về, chỉ còn 1 xe ở lại hiện trường.

Cửa hàng Circle K bị sập là căn nhà cấp 4 được cải tạo làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2. Tầng bị sập có cấu trúc tầng đúc giả, dùng để chứa hàng hoá. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do quá tải hàng hoá dẫn đến sập sàn. Cửa hàng này cũng mới hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa.