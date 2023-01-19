Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã xử lý xong sự cố đất sụt lún, chỉ còn vài giờ nữa thôi Hạo Nam ơi

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng cho biết đã xử lý xong sự cố đất sụt lún.

Theo thông tin từ báo VTC News vào tối 20h ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin nhanh với báo chí tại hiện trường về tiến độ cứu hộ bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35m. Theo ông Bửu, trong chiều cùng ngày, công tác cứu hộ phát sinh tình huống trục trặc nhưng đã được xử lý nhanh.

“Trong chiều nay có hiện tượng đất sụt lún ở xung quanh một ít. Tuy không nghiêm trọng, không ảnh hưởng bên trong nhưng phải xử lý cho mặt bằng ổn định, an toàn với các lực lượng thi công ở trên, ở dưới và xung quanh. Ông Đoàn Tấn Bửu - Ảnh: Báo VTC News Đây là tình huống phát sinh và thiết bị trục trặc do chất liệu bơm lên đặc sánh. Tất cả những sự cố này đã được lực lượng ở công trình xử lý nhanh, dùng cát để san lấp, giữ ổn định xung quanh thành hố”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng cho biết thêm, địa phương cũng đã tính phương án lo tang sự cho nạn nhân. Các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa em bé về với gia đình đều được phân công sắp xếp. “Tất cả công việc đang trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ, bằng mọi cách lo cho em bé tốt nhất”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin thêm. Trước đó, sáng 18/1, trả lời VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet “Dự kiến trong tối nay hoặc chậm nhất trong ngày mai sẽ đưa thi thể bé lên”, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết. Trước đó như báo VietNamNet đã đưa tin vào trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Tại đây, bé Hạo Nam không may rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Đến tối 4/1, Phó Chủ tịch Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin, bé trai Hạo Nam đã tử vong, sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.

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