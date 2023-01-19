Ngày thứ 20 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để có thể đưa thi thể nạn nhân lên

Xã hội 19/01/2023 14:44

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, mới đây nhất lực lượng chức năng cho biết công tác cứu hộ đang vào những bước cuối cùng.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, đã 20 ngày kể từ khi Hạo Nam - bé trai rơi xuống trụ bê tông, nhưng công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn chưa kết thúc.

Trưa 19/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau sự cố sụp nền trong lúc bơm bentonite ra khỏi lồng ống, lực lượng cứu hộ đã bơm gần 200m3 cát để gia cố, hiện đã khắc phục xong.

Công việc cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) hiện đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để có thể đưa thi thể nạn nhân lên.

Ngày thứ 20 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để có thể đưa thi thể nạn nhân lên - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Theo ông Bửu, dự kiến trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện xong nhiệm vụ cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông, đưa thi thể bé trai Hạo Nam về với gia đình. Tuy nhiên, càng về cuối đơn vị càng gặp khó khi phải xử lý tầng địa chất phức tạp, công tác cứu nạn phát sinh nhiều công đoạn hơn so với dự kiến.

"Càng về những bước cuối, tổ cứu nạn phải gặp nhiều thứ phức tạp như tầng đất xung quanh, phải sử dụng nhiều biện pháp chuyên dụng nên thành ra thời gian kéo ống cọc chậm hơn dự kiến. Tôi không thể cam kết về thời gian đưa được ống cọc bê tông lên. Tuy nhiên, đơn vị cố gắng trước Tết đưa được thi thể cháu về với gia đình", lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay.

Cũng theo ông Bửu, địa phương cũng đã tính phương án lo tang sự cho nạn nhân. Các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu của bé trai Hạo Nam về với gia đình đều được phân công sắp xếp.

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

 

Ngày thứ 20 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để có thể đưa thi thể nạn nhân lên - Ảnh 2
Công tác cứu hộ đang bước vào những giai đoạn cuối - Ảnh: Báo VTC News

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.

Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện. Công tác cứu hộ tiếp diễn đến hiện nay.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã xử lý xong sự cố đất sụt lún, chỉ còn vài giờ nữa thôi Hạo Nam ơi

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã xử lý xong sự cố đất sụt lún, chỉ còn vài giờ nữa thôi Hạo Nam ơi

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng cho biết đã xử lý xong sự cố đất sụt lún.

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