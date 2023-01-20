Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng cho biết tài xế gây tai nạn có mức nồng độ cồn kịch khung.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Km 14 quốc lộ 1 (Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào khoảng 16h ngày 20/1.

Thời điểm trên, ôtô con nhãn hiệu Toyota Vios (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng Thường Tín vào trung tâm thành phố Hà Nội. Chiếc xe này sau đó lao sang làn đường đối diện, tông vào hàng loạt người đi xe máy.

Chiếc ôtô con sau đó lao thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Zing News

Cảnh sát bước đầu xác nhận có 3 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phần đầu của ôtô con và 5 chiếc xe máy bị hư hỏng. Không có người tử vong trong vụ tai nạn.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vụ va chạm khiến 8 người bị thương được đưa đi cấp cứu và 7 phương tiện bị hư hỏng. Tài xế điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 29A-324.XX là anh T.M.Đ. (SN 1987, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. được xác định vi phạm ở mức 0,404 mg/L khí thở.

Nạn nhân nằm la liệt dưới lòng đường sau vụ va chạm - Ảnh: Báo VietNamNet

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là tài xế T.M.Đ. điều khiển ô tô con đã không làm chủ được tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra ban đầu, tài xế Đ. chưa xuất trình được giấy phép lái xe.

Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Trì giải quyết theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-oto-ien-lao-sang-lan-nguoc-chieu-gay-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-tai-xe-vi-pham-nong-o-con-548241.html