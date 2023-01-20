Vụ Xe ôtô 'điên' lao sang làn ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Xã hội 20/01/2023 20:02

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng cho biết tài xế gây tai nạn có mức nồng độ cồn kịch khung.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Km 14 quốc lộ 1 (Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào khoảng 16h ngày 20/1.

Thời điểm trên, ôtô con nhãn hiệu Toyota Vios (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng Thường Tín vào trung tâm thành phố Hà Nội. Chiếc xe này sau đó lao sang làn đường đối diện, tông vào hàng loạt người đi xe máy.

Chiếc ôtô con sau đó lao thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại.

Vụ Xe ôtô 'điên' lao sang làn ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Zing News 

Cảnh sát bước đầu xác nhận có 3 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phần đầu của ôtô con và 5 chiếc xe máy bị hư hỏng. Không có người tử vong trong vụ tai nạn.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vụ va chạm khiến 8 người bị thương được đưa đi cấp cứu và 7 phương tiện bị hư hỏng.  Tài xế điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 29A-324.XX là anh T.M.Đ. (SN 1987, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. được xác định vi phạm ở mức 0,404 mg/L khí thở.

Vụ Xe ôtô 'điên' lao sang làn ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 2
Nạn nhân nằm la liệt dưới lòng đường sau vụ va chạm - Ảnh: Báo VietNamNet 

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là tài xế T.M.Đ. điều khiển ô tô con đã không làm chủ được tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra ban đầu, tài xế Đ. chưa xuất trình được giấy phép lái xe. 

Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Trì giải quyết theo quy định của pháp luật. 

TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo trên sông nhà Nhà Bè

TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo trên sông nhà Nhà Bè

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM tìm thân nhân của nam thanh niên khoảng 30 tuổi, được phát hiện trên sông Nhà Bè.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông liên hoàn tai nạn xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội Hà Nội tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?