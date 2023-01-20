TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo trên sông nhà Nhà Bè

Xã hội 20/01/2023 19:54

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM tìm thân nhân của nam thanh niên khoảng 30 tuổi, được phát hiện trên sông Nhà Bè.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 20/1, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đang tìm thân nhân người đàn ông khoảng 30 tuổi được phát hiện tại bờ sông Nhà Bè.

Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người đàn ông 30 tuổi tại khu vực bờ sông Nhà Bè, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè.

Công an huyện Nhà Bè đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường.

TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo trên sông nhà Nhà Bè - Ảnh 1
Vật dụng còn sót lại trên người nạn nhân - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm ban đầu công an xác định nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao chừng 168 cm, mặc quần thun dài màu đen, không mặc áo, tay đeo đồng hồ dây dù màu đen, đồng hồ nhãn hiệu O.T.S T8175G, hai vòng đeo tay hạt và bằng đồng hoa văn, răng thưa ngà vàng, chân nhiều lông.

Nạn nhân chết khoảng hai ngày tính đến thời điểm phát hiện.

Công an huyện Nhà Bè phát đi thông báo ai là thân nhân của nam thanh niên nói trên liên hệ với cán bộ thụ lý Công an huyện Nhà Bè, số điện thoại 0777.799.989 để phối hợp xử lý.

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