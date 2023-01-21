Thông tin MỚI vụ xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên QL6: Tiến hành bắt tạm giam chủ và lái xe

Xã hội 21/01/2023 10:44

Liên quan đến vụ xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 6, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam đối với chủ và tài xế lái xe.

Theo thông tin từ báo VOV vào chiều 20/1 (29 Tết,) Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đã phê chuẩn Quyết định khởi bị can, bắt tạm giam chủ xe và lái xe trong vụ tai nan giao thông (TNGT) liên hoàn, xảy ra  ngày 18/1 tại quốc lộ 6

Sáng 30 Tết, trao đổi qua điện thoại, ông Khà Văn Hương, Viện trưởng VKSND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, chiều 20/1 (29 Tết), VKSND huyện Mai Châu, đã phê chuẩn Quyết định khởi bị can và Quyết định Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Hưng - chủ xe khách BKS 26F-001.34 của Nhà xe Thanh Sang, trong vụ tai nan giao thông liên hoàn xảy ra sáng ngày 18/1 tại quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin MỚI vụ xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên QL6: Tiến hành bắt tạm giam chủ và lái xe - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VOV

Nguyễn Đăng Hưng vi phạm về tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dụng không bảo đảm an toàn quy định tại Khoản 3, Điều 262 của Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, VKSND huyện Mai Châu cũng phê chuẩn Quyết định khởi bị can, Quyết định Lệnh bắt tạm giam đối Nguyễn Đình Lực lái xe BKS 26F-001.34 của Nhà xe Thanh Sang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó như báo Sức Khỏe và Đời Sống đã đưa tin vào khoảng 2h17 sáng 18/1, tại Km 130+500 - QL6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu) xe ô tô khách BKS 26F-001.34 của Nhà xe Thanh Sang, do Nguyễn Đình Lực (SN 1981), trú tại Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã xảy ra va chạm với các xe mô tô đi cùng chiều gồm: Xe mô tô BKS 27Z1-318.15 do Tòng Văn Quyết (SN 1999) điều khiển, chở theo sau là Quàng Thị Oanh (SN 2004); xe mô tô BKS 27Z1-256.26 do Cà Văn Tuấn (SN 2003) điều khiển, chở theo sau là Tòng Thị Phượng (SN 2003), cả 4 người đều trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin MỚI vụ xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên QL6: Tiến hành bắt tạm giam chủ và lái xe - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam đối với chủ và tài xế - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Sau đó, xe ô tô khách BKS 26F-001.34 tiếp tục di chuyển về phía trước theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến Km 130+950 thì đâm va vào giàn phòng vệ lốp cao su bên phải cùng chiều, đâm va tiếp vào xe mô tô BKS 27Z1-228.32 do Lò Văn Tuấn (SN 2002) điều khiển cùng chiều, chở theo sau là Lò Văn Khiêm (SN 2001), cùng trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, sau đó ô tô khách lật đổ nghiêng sang bên trái.

Hậu quả, Tòng Văn Quyết tử vong trên đường đi cấp cứu; Lò Văn Tuấn, Lò Văn Khiêm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu nhưng đến khoảng 8h cùng ngày đã tử vong. Còn Quàng Văn Diệu (SN 1986), trú tại xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và Lò Văn Chơi (SN 1992), trú tại xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (đều là hành khách trên xe ô tô khách BKS: 26F-001.34) bị thương hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.

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