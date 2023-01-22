Đắk Lắk: Chồng nhẫn tâm dùng dao bấm xuống tay với vợ

Mới đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi người chồng dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào vùng ngực, chân, đùi người vợ, khiến nạn nhân nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 21/1, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra vụ chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 20/1, do mâu thuẫn nên N.H.T và vợ là chị N.T.T.T (trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra cãi vã.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Sau đó, T. dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực của chị N.T.T.T., rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm người dân xung quanh phát hiện vụ việc, đưa chị N.T.T.T., vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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