Thông tin MỚI vụ người đàn ông Singapore tử vong ở Hậu Giang: Nguyên nhân được xác định là tự tử

Xã hội 27/01/2023 14:38

Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 27/1, Công an tỉnh Hậu Giang đã có thông tin chính thức vụ người đàn ông quốc tịch Singapore tử vong trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ chiều 22/1 (nhằm ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023), tại nhà bà N.T.T ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy xảy ra một vụ chết người liên quan đến người nước ngoài.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông Singapore tử vong ở Hậu Giang: Nguyên nhân được xác định là tự tử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu nạn, cạy phá cửa phòng thì phát hiện ông S.L.A.S (54 tuổi; quốc tịch Singapore) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nhưng đã tử vong sau đó.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân tự đổ xăng lên người, rồi vào phòng đóng cửa khóa bên trong và châm lửa đốt. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được cơ quan công an xác định là do ngạt khí.

Từ kết quả xác minh, Công an khẳng định vụ việc trên là một vụ tự tử. Hiện thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo nguyện vọng.

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