Rợn người với lời khai của nam thanh niên dùng dao đâm chết người ở Bình Phước

Xã hội 27/01/2023 16:01

Mới đây Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào ngày 27/1, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đang tạm giữ Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi "giết người".

Nạn nhân là anh Trịnh Duy Phương, 31 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài.

Rợn người với lời khai của nam thanh niên dùng dao đâm chết người ở Bình Phước - Ảnh 1
Trần Ngọc Quang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV 

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thuận (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng) nợ Quang 2 triệu đồng. Đây là tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông giữa hai người.

Khoảng 19h tối 26/1 (mùng 5 Tết), Quang đến nhà ông Thuận để đòi nợ. Thời điểm này, ông Thuận cùng anh Phương và một số người khác đang tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Thuận.

Rợn người với lời khai của nam thanh niên dùng dao đâm chết người ở Bình Phước - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm tại đây giữa Quang và ông Thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Phương vào can ngăn và bị Quang dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng khiến nạn nhân ngã gục. Phương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Quang rời khỏi hiện trường. Sau đó, biết Phương tử vong, Quang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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