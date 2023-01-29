Vụ ô tô đi đám cưới lao xuống vực ở Sơn La: Thêm 1 nạn nhân nữa tử vong

Xã hội 29/01/2023 10:49

Liên quan đến vụ ô tô đi đám cưới lao xuống vực ở Sơn La, mới đây công an tỉnh Sơn La cho biết có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ ôtô đi đám cưới lao xuống vực ở xã Co Mạ (Thuận Châu).

Thông tin từ Zing News cho biết liên quan đến vụ ôtô chở 18 người đi đám cưới lao xuống vực ở xã Co Mạ (Thuận Châu), Công an tỉnh Sơn La cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện. Như vậy, vụ tai nạn này đã khiến 4 người tử vong, 14 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Trước đó, vào hồi 8h30 sáng 28/1, ôtô mang biển kiểm soát 29B- 510.XX do tài xế K.V.T. (SN 1968, trú tại Thuận Châu, Sơn La) điều khiển có hành trình trên tỉnh lộ 108, hướng từ TP Sơn La đi huyện Sông Mã, đến Km5+800 thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu từ 30-40 m.

Thời điểm bị tai nạn, trên xe chở 18 hành khách, bao gồm cả tài xế.

Vụ ô tô đi đám cưới lao xuống vực ở Sơn La: Thêm 1 nạn nhân nữa tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo VietNamNet vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: Tài xế K.V.T., chị T.T.P.M. (SN 1992,  trú tại TP Sơn La) và anh L.V.K. (SN 1993, trú tại Thuận Châu, Sơn La). Ngoài ra, những người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách thuộc Hợp tác xã Vận tải xe Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu. Chủ phương tiện là N.Đ.V. (trú tại Đông Anh, Hà Nội). Xe có thời hạn kiểm định đến ngày 22/3/2023, được sản xuất năm 2014. Qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi rơi xuống vực ô tô chạy với vận tốc 35 km/h.

Theo lãnh đạo UBND xã Co Mạ, số hành khách trên xe cùng nhau đi đám cưới thì gặp nạn. 

Tại hiện trường, ô tô 29 chỗ bị biến dạng. Lực lượng chức năng địa phương có mặt tổ chức cứu nạn, cứu hộ người bị thương, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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