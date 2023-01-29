Trước đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18/1 (tức ngày 27 Tết), chị L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) điều khiển xe máy chở theo con trai 8 tuổi và chị gái đi từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 28/1, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến một vụ tại axit hôm 27 Tết (18/1).

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh và đến ngày 24/1 (tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão), công an xác định Lê Văn Cường (SN 1991; ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) là người điều khiển xe máy gây ra vụ việc trên.

Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đi xe máy ngược chiều, ép vào lề đường sau đó tạt axit về phía xe chị H. khiến 3 người đi trên xe bị thương ở vùng mặt, tay.

Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã được Lê Xuân Anh (SN 1999; ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa) thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh sau đó khi bị triệu tập tới cơ quan công an đã khai nhận được Đỗ Viết Lợi (SN 1981; ngụ xã Thiệu Hợp) thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng. Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Đỗ Viết Lợi.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020 (dù đã có vợ con) nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị H. là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến khoảng tháng 10/2022, chị H. muốn chấm dứt tình cảm nên chặn mọi liên lạc với Lợi và bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc.

Lợi nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Để trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị H.. Sau đó, Anh đã rủ Cường cùng thực hiện hành vi trên.

Thông tin từ Đại Đoàn Kết: Theo hồ sơ điều tra, Xuân Anh và Cường đều là những đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Xuân Anh và Cường đã theo dõi chị H. từ 3 ngày trước đó. Khi chọn được địa điểm vắng người, 2 người này gây án, sau đó thay quần áo, thay đổi kết cấu của xe mô tô dùng để đối phó với Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.