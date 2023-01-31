Ngay sau khi ngửi thấy mùi khét trong chung cư, người dân phá cửa xông vào căn chung cư ở Đà Nẵng thì phát hiện người đàn ông đã tử vong với nhiều vết bỏng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào gày 30/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong một chung cư nằm trên đường Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân sống tại chung cư phát hiện mùi khét tại căn hộ số 601.

Liên tục gõ cửa nhưng không ai hồi âm, người dân nghi ngờ có chuyện xấu nên liền báo công an.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo VTV cho biết thêm khi lực lượng chức năng phá cửa vào thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Người vợ nằm bên cạnh thi thể chồng đang trùm chăn kín người.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa người vợ đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị cháy. Trên người nạn nhân tử vong có nhiều vết bỏng.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, đôi vợ chồng mới trở về căn hộ từ tối 29/1. Tới trưa 30/1 thì nghe trong nhà có tiếng cự cãi, sau đó mọi người phát hiện sự việc đau lòng kể trên.

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