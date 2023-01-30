Mới đây theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình(Bình Thuận) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể hai vợ chồng bị tai nạn giao thông cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 30/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã trưng cầu giám định pháp y, bàn giao thi thể hai vợ chồng bị tai nạn giao thông cho gia đình ở TP.HCM lo hậu sự.

Trước đó, chiều 29/1, tại Km 1632+400 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, xe tải biển số 86C-024.56 đang đậu bên lề phải đường, hướng Phan Thiết-Phan Rang thì xe máy 59K1-495.02 lưu thông cùng chiều tông vào đuôi xe.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Vụ tai nạn làm ông Lê Lý (68 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Năm (62 tuổi, cùng ngụ phường 12, quận 6, TP.HCM) thiệt mạng.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm nguyên nhân có thể do người điều khiển xe gắn máy thiếu quan sát.

Các cơ quan chức năng cũng kiểm tra tài xế lái xe tải Hoàng Lê Bảo Quốc (39 tuổi, ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) và kết quả tài xế này không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Rợn người với lời khai của 2 mẹ con dùng xăng đốt 'tiểu tam' giữa đường ở Quảng Nam Liên quan đến vụ cô gái bị đánh ghen, tạt xăng đốt ở Quảng Nam, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của 2 mẹ con trong vụ án trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-duoi-gam-xe-tai-tren-ql1a-550506.html