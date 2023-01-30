Rợn người với lời khai của 2 mẹ con dùng xăng đốt 'tiểu tam' giữa đường ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ cô gái bị đánh ghen, tạt xăng đốt ở Quảng Nam, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của 2 mẹ con trong vụ án trên.

Thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ tạt xăng đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội tại huyện Duy Xuyên hôm mùng 5 Tết.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ 15 phút sáng 26/1, do ghen tuông tình cảm nên Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979; cùng trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tìm kiếm Đàm Thị Mỹ D. (SN 1995, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

Khi Phượng phát hiện chồng mình là anh Nguyễn Văn Huy (SN 1999) đang cõng D. trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên đã đánh ghen.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an xác định Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người chị D. rồi dùng bật lửa đốt khiến chị D. bị thương tích, bỏng nặng và được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, chia sẻ về sự việc này, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước cho biết, thông tin clip trên là hoàn toàn chính xác. Sự việc này xảy ra vào ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước.

“Theo tôi được biết, nguyên ban đầu là do mâu thuẫn đánh ghen nên một người (chưa rõ họ tên), trú thị xã Điện Bàn đã mua xăng tạt lên người phụ nữ ở TP Đà Nẵng rồi châm lửa đốt cháy, khiến nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra làm rõ”, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước nói.

Rùng mình trước đoạn clip cô gái bị đánh ghen, tạt xăng đốt ngay tại giữa đường ở Quảng Nam Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.

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