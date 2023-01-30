Gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, chồng phá cửa xông vào tá hỏa phát hiện vợ và 2 con tử vong tại nhà

Xã hội 30/01/2023 11:02

Nghi có điều chằng lành vì gọi mãi không thấy vợ và 2 con trả lời, chồng xông vào thì tá hỏa phát hiện cả gia đình đã tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào tối 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại nhà thuộc khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, chồng phá cửa xông vào tá hỏa phát hiện vợ và 2 con tử vong tại nhà - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTV

Khoảng 8h cùng ngày, chồng chị N. (SN 1984) đi làm về nhà gọi cửa nhưng khóa trong, không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người chồng đã phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ cùng 2 con đã tử vong.

Thông tin từ báo VTV cho biết ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị nghiệp vụ của Công an Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Bước đầu, công an nhận định chị N. và 2 con đã tử vong cách đó chưa lâu.

Được biết, chồng chị N. làm nghề tài xế xe tải thường đi dài ngày mới về nhà. Sáng 29/1, khi chồng chị N. về thăm nhà thì phát hiện sự việc.

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Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.

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