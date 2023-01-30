Trong lúc đi lấy rau rừng, một người dân ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) đã phát hiện 3 thi thể đã tử vong bên cạnh còn có một chiếc xe máy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều 30/1, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

Thông tin ban đầu được biết, sáng 30/1, một người dân ở xã Lũng Cao (huyện Bá Thước) đi lấy rau rừng, phát hiện có 3 thi thể và 1 xe máy ở dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 30 m.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 3 người tử vong do tai nạn giao thông.

Danh tính nạn nhân được xác định là thầy giáo Lữ Văn Kế (SN 1982) cùng con trai đang học lớp 5 và 1 cháu gái họ đang học lớp 7. Thầy giáo Lữ Văn Kế là giáo viên trường mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

“Theo người nhà của thầy Kế cung cấp thông tin, hôm qua là ngày Chủ nhật, thầy Kế đi xe máy chở theo con trai đang học lớp 5 và một cháu gái họ đang học lớp 7 đi chơi Tết.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của 3 nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại cho biết thêm vào thời điểm rời nhà, người thân nghe thầy Kế nói là đi chơi ở Chùa Ông, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Tuy nhiên, sau đó thầy Kế tiếp tục chở con và cháu lên tỉnh Hòa Bình chơi, rồi vòng về đường Son – Bá – Mười, xã Lũng Cao.

Khi xe đi đến đoạn đường 521B, thuộc địa phận bản Cao, xã Lũng Cao (Bá Thước), thì gặp nạn, khiến cả 3 người tử vong”, ông Nhiên thông tin.

Được biết, chiều qua, khi không thấy cha con thầy giáo Kế về nhà, người thân gọi điện thoại nhiều lần có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Do đó, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an, để nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm thầy giáo Kế.

“Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong, nên sự việc đã được báo cáo về Công an tỉnh Thanh Hóa. Đầu giờ chiều nay, các cơ quan chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, để tìm nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này”, ông Nhiên cho biết thêm.

Hai vợ chồng tử vong thương tâm dưới gầm xe tải trên QL1A Mới đây theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình(Bình Thuận) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể hai vợ chồng bị tai nạn giao thông cho gia đình lo hậu sự.

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