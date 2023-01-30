Mới đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ giết người nghiêm trọng, khi vợ chồng nạn nhân chạy ra khuyên can, thì bị nghi phạm dùng dao đuổi chém khiến một người tử vong.

Thông tin từ Zing News vào ngày 30/1, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ nghi phạm dùng dao chém một người tử vong tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.

Theo lãnh đạo công an tỉnh này, vụ giết người xảy ra tại thị trấn Hưng Hà vào sáng 29/1.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing news

"Nghi phạm cầm dao chạy xung quanh khu vực nhà của nạn nhân. Vợ chồng nạn nhân chạy ra khuyên can, thì bị nghi phạm dùng dao đuổi chém khiến một người tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm leo lên nóc ngôi miếu gần đó cố thủ", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, nạn nhân là bác của nghi phạm. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Thanh Hóa: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể 2 cha con thầy giáo ở dưới vực sâu Trong lúc đi lấy rau rừng, một người dân ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) đã phát hiện 3 thi thể đã tử vong bên cạnh còn có một chiếc xe máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-binh-bac-chay-ra-khuyen-can-chau-nhan-tam-dung-dao-sat-hai-tu-vong-tai-cho-550610.html