Thái Bình: Bác chạy ra khuyên can, cháu nhẫn tâm dùng dao sát hại tử vong tại chỗ

Xã hội 30/01/2023 15:52

Mới đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ giết người nghiêm trọng, khi vợ chồng nạn nhân chạy ra khuyên can, thì bị nghi phạm dùng dao đuổi chém khiến một người tử vong.

Thông tin từ Zing News vào ngày 30/1, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ nghi phạm dùng dao chém một người tử vong tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.

Theo lãnh đạo công an tỉnh này, vụ giết người xảy ra tại thị trấn Hưng Hà vào sáng 29/1.

Thái Bình: Bác chạy ra khuyên can, cháu nhẫn tâm dùng dao sát hại tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing news

"Nghi phạm cầm dao chạy xung quanh khu vực nhà của nạn nhân. Vợ chồng nạn nhân chạy ra khuyên can, thì bị nghi phạm dùng dao đuổi chém khiến một người tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm leo lên nóc ngôi miếu gần đó cố thủ", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, nạn nhân là bác của nghi phạm. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.

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