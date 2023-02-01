Trong thời tiết lạnh về đêm, không khí tang thương càng bao phủ lấy ngôi nhà. Khoảng 22 giờ 22 phút, chiếc xe chở gia đình Đại uý Duy từ sân bay Nội Bài về đến ngôi nhà thân quen của anh ở phường Nam Cường, TP Yên Bái.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào tối 31/1, chúng tôi có mặt tại gia đình Đại úy Trần Ngọc Duy tại Yên Bái . Nhà Đại úy Duy ở TP Yên Bái cách cổng đơn vị - Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân chừng 100 m.

Càng về khuya, đồng đội của anh về với gia đình càng nhiều, làm vơi bớt sự lạnh lẽo.

Đồng đội đang cùng gia đình lo tang lễ cho phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nói với chúng tôi, vợ Đại úy Duy tâm sự: "Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin anh đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin "bố đi bay nhé". Nhà gần đơn vị nên hầu như anh không khóa cửa nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy".

"Mùng bốn Tết, anh Duy bay ra trước để mùng năm lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ Bảy tới (14 tháng Giêng) sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà..." - chị Phương nức nở.

Gia đình và đơn vị quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức Quân đội. Lễ viếng từ hồi 8 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 1/2. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ. Lễ di tang và hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ TP Thái Nguyên.

Lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tại Yên Bái, sáng 1/2 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 12h9 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12h27 cùng ngày, trong lúc hạ cánh tại khu vực sân bay ở Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và anh đã hy sinh.