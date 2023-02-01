Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết không hề có dấu hiệu có người ngoài đột nhập vào nhà nên khả năng cao người chồng đã ra tay với vợ mình rồi tự tử.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: “Đến lúc này, cơ quan điều tra và gia đình đang tiến hành đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà để mai táng.

Khoảng 2h sáng 1/2, cơ quan chức năng mới khám nghiệm tử thi nên chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do ghen tuông, người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử. Không có chuyện người ngoài đột nhập vào nhà, cướp, giết gì cả”.

Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện vào tối 31/1 tại một cửa hàng may mặc trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Vào 18h cùng ngày, người con gái đến nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, cửa nhà khóa chốt bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, người con gái đã hô hoán mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện bố mẹ mình tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Quang Trung đến hiện trường, xác minh 2 người tử vong là vợ chồng và sống tại ngôi nhà này.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn xác định 2 người tử vong trong tư thế nằm ngửa trên một tấm đệm trải ở sàn nhà. Người chồng có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn người vợ bị một vết đâm ở bụng. Lực lượng chức năng cũng thấy nhiều vết máu và một con dao dài khoảng 15cm, loại gọt hoa quả.

Ông Trương Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, 2 vợ chồng này làm nghề may comple, người chồng 60 tuổi và vợ gần 60 tuổi. Hai vợ chồng không ở cùng các con, sống hòa thuận với mọi người trong tổ dân phố.

Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông đã đưa tin vào tối ngày 31/1, công an nhân được tin báo của người dân về việc phát hiện cặp vợ chồng tử vong tại căn nhà trên phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Tại hiện trường, hai nạn nhân trung tuổi tử vong với nhiều vết thương ở phòng ngủ tầng 2. Đáng chú ý, gần đó có 1 con dao dài khoảng 15cm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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