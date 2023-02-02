Thái Nguyên: Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi ngay trong đêm lạnh, bên cạnh có bức tâm thư không khỏi khiến người khác đau lòng

Xã hội 02/02/2023 13:30

Mới đây nhất UBND xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường.

Theo thông tin từ báo Lao Động vào sáng 2/2, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Dương Thành xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Trước đó, tối 1/2, chị Nguyễn Thị Nguyệt (xóm Phú Dương) đang đi mua thuốc thì phát hiện 1 bé sơ sinh.

Cháu bé được đặt trong chiếc túi kèm mảnh giấy với nội dung: "Con sinh con ra nhưng con không có khả năng nuôi dưỡng cháu, vậy con để cháu ở đây nếu ai thấy cháu có thể đem cháu về nuôi hoặc cho ai có nhu cầu nuôi cháu, con xin biết ơn mọi người nhiều”.

Thái Nguyên: Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi ngay trong đêm lạnh, bên cạnh có bức tâm thư không khỏi khiến người khác đau lòng - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai được tìm thấy trong túi đựng quần áo - Ảnh: Báo Lao Động 

Tiếp nhận sự việc, UBND xã Dương Thành đã phát đi thông báo, ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã để làm thủ tục nhận con.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày 1/2, nếu không có thông tin về cha, mẹ và người thân của trẻ, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo xã Dương Thành, trước mắt cháu bé đang được một gia đình ở xóm Phú Dương cưu mang, hiện tại sức khoẻ cháu bé ổn định.

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