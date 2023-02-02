Mới đây nhất công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trong tiệm tạp hóa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào ngày 2/2, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h ngày 1/2, người dân sinh sống tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải phát hiện thi thể chị N.T.Tr (SN 1988, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải) trong tiệm tạp hóa của chính nạn nhân, với nhiều vết bầm trên cổ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xô xát trong đêm, con trai bị cha ruột nhẫn tâm đâm tử vong Trong lúc xô xát, người cha đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người con trai, khiến anh này tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-lieu-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-thi-the-cua-ba-chu-tiem-tap-hoa-voi-nhieu-vet-bam-tren-co-551883.html