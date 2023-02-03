Đắk Lắk: Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới gốc cây, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người cảm thấy rùng mình

Xã hội 03/02/2023 08:58

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông nằm dưới gốc cây.

Thông tin từ Zing vào chiều 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của người đàn ông.

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong khuôn viên tượng đài liệt sỹ thuộc Tổ dân phố 1, phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, đối diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ) nên đã báo với cơ quan chức năng. Lực lượng công an và đơn vị liên quan sớm có mặt ở hiện trường để xác minh vụ việc.

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới gốc cây, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người cảm thấy rùng mình - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông đã tử vong.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên N. V. T. (50 tuổi, ngụ tổ dân phố 14, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng thu giữ trên người nạn nhân một giấy ra viện và giấy phép lái xe bản photo.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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