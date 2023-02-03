Hãi hùng lời khai của nghi phạm giết bà chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu

Xã hội 03/02/2023 10:20

Liên quan đến vụ người phụ nữ chủ tiệm tạp hóa tử vong trên người có nhiều vết thương lạ, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ nghi phạm và lấy lời khai.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, liên quan vụ nữ chủ tiệm tạp hóa tử vong với nhiều vết bầm trên cổ ở Bạc Liêu, ngày 3/2, theo nguồn tin của Báo Giao thông, nghi can sát hại chị N.T.Tr. (35 tuổi, ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chủ tiệm tạp hóa) đã ra đầu thú.

Nghi can được xác định sát hại chị N.T.Tr. là L.T.L. (41 tuổi, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo điều tra ban đầu, giữa L. và chị Tr. có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, hai người có xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1/2, L. chạy xe máy đến nhà chị Tr. ở ấp Thạnh Trị (xã Long Điền) để nói chuyện và giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, L. dùng áo siết cổ chị Tr., khiến nạn nhân tử vong.

Làm việc với công an, bước đầu L. khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nguyên nhân ra tay sát hại chị Tr. là do níu kéo tình cảm không thành.

Hãi hùng lời khai của nghi phạm giết bà chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông 

Sau khi gây án, L. chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử, nhưng không chết. Sau đó, L. đến công an đầu thú và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin vào ngày 2/2, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h ngày 1/2, người dân sinh sống tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải phát hiện thi thể chị N.T.Tr (SN 1988, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải) trong tiệm tạp hóa của chính nạn nhân, với nhiều vết bầm trên cổ.

Vụ việc sau đó được trình trình báo đến Công an xã Long Điền. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hải đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Mới đây nhất công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trong tiệm tạp hóa.

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