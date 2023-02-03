Cháy lớn tại tầng 24 chung cư Linh Đàm, hàng nghìn người sơ tán trong đêm

Lúc gần 24 giờ đêm, hàng nghìn người dân cùng trẻ nhỏ vẫn đứng rất đông tại khu vực trước sảnh toà chung cư.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đêm 2/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn hộ chung cư ở tầng 24 tòa HH3C, khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khoảng 22h40 ngày 2/2, tại căn 2414 HH3C, khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp với UBND phường và Công an phường Hoàng Liệt tới hiện trường xử lý và khống chế đám cháy.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 24 của tòa chung cư - Ảnh: báo Dân Trí

Sau khoảng 20 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế.

Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại gì về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hàng nghìn người theo dõi vụ hoả hoạn trong đêm ở chung cư HH3C Linh Đàm - Ảnh: báo Dân Việt

Trao đổi với báo Dân Việt, một cư dân sống tại tầng 36 của toà nhà HH3C cho biết, ngay sau khi phát hiện hoả hoạn, gia đình anh đã ôm con nhỏ chạy theo hướng thang bộ xuống đất.

"Cũng may căn hộ xảy ra hoả hoạn ở bên góc nên khói không tạt nhiều theo hướng thang bộ, nếu không chắc chắn nhiều người sẽ bị ngạt khói" - người dân này chia sẻ.

Lúc gần 24 giờ đêm, hàng nghìn người dân cùng trẻ nhỏ vẫn đứng rất đông tại khu vực trước sảnh toà chung cư. Do đảm bảo an toàn nên hiện tại người dân chưa được trở lại căn hộ.

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