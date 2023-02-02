Phú Yên: Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong

Xã hội 02/02/2023 20:52

Vụ việc được bà Trà Thị Sang (SN 1967, trú ở khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) phát hiện vào khoảng 13h30 chiều 31/1 khi mùi khói khét bất thường bốc ra từ một phòng ngủ trên tầng lầu trong căn nhà của gia đình bà.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan vụ việc cha con thương vong trong phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng, vào chiều 2/2, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), cho biết trong sáng cùng ngày người cha cũng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Người thân đang đưa thi thể về gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 31/1, bà Trà Thị Sang (66 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) phát hiện phòng ngủ trên lầu 1 bị cháy nên tri hô rồi xông vào kiểm tra thì thấy con trai của bà là Lê Trà Ngọc Tuy (33 tuổi) và cháu Lê Phương Tuệ A. (2 tuổi, con gái anh Tuy) bị bỏng.

 

Phú Yên: Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi mở cửa phòng, bà Sang nhìn thấy nệm, gối, chăn bị cháy, vách tường trong căn phòng nham nhở khói đen, người con trai là Lê Trà Ngọc Tuy (SN 1990) cùng đưa cháu nội là Lê Phương Tuệ Anh (SN 2001) bị bỏng nặng.

Gia đình bà Sang cùng hàng xóm xung quanh dập lửa, đưa hai cha con anh Tuy đến bệnh viện cấp cứu. Anh Tuy và con gái đều bị bỏng nặng. Đến khoảng 17 giờ ngày 31/1, bé A. tử vong tại bệnh viện.

Phú Yên: Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong - Ảnh 2
Phòng bị cháy xém sau khi được dập tắt lửa - Ảnh: Báo Thanh Niên
Phú Yên: Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong - Ảnh 3
Vật dụng trong phòng bị cháy được di chuyển ra bên ngoài hành lang - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường vụ cháy có mùi xăng, chai chứa xăng và bật lửa. Hiện tại, cơ quan chức năng ở Phú Yên vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy phòng ngủ.

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