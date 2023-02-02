Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào này 2/2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra liên quan các hành vi của Ninh Thị Vân Anh ( Tina Dương , 28 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Tina Dương hai tội danh là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, trong tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tina Dương để điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau đó, công an tiếp tục khởi tố bị can bổ sung đối với Tina Dương về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ Zing, dựa vào kết luận điều tra cho biết, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (Công ty Gia Đình Việt, trụ sở TP.HCM) thuê ôtô tự lái và yêu cầu giao tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thời gian thuê 3 tháng với giá 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 3 tháng, Vân Anh không trả xe mà cố tình trốn tránh. Tới đầu tháng 5/2022, cô gái này lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Thời điểm này, Vân Anh mua trả góp 2 sim điện thoại số đẹp của một người ở tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng.

Để có tiền đầu tư bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán ôtô biển số 51H cho anh H. (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng. Sau đó, Vân Anh về TP.HCM, lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả với giá 5 triệu đồng rồi đem giao anh H. tạo lòng tin, đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ vào ngày 20/6 và nhận nốt tiền.

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh rời khỏi Ninh Bình về lại TP.HCM và đến TP Phan Thiết sinh sống. Sau khi nhận nhiều đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc xác minh.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 16/11/2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Thị Vân Anh về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cũng theo cáo trạng, về phần dân sự, Ninh Thị Vân Anh đã trả 300 triệu đồng cho Công ty Gia Đình Việt và trả cho anh H. 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho Ninh Thị Vân Anh.