Vào ngày 2/2, Phía Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM cho biết bé gái 6 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 6 làm rõ vụ bé gái khoảng 6 tháng tuổi tử vong trên địa bàn.

Cụ thể, sáng cùng ngày, bé gái ngụ tại căn nhà trong con hẻm trên đường Bà Hom (phường 13, quận 6) được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái và sau đó tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người trong gia đình để điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phía Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM xác nhận vào khoảng 7h39 ngày 2/2, bé gái gần 7 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Sau khi tiếp nhận, phía Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để hồi sức bé ngay lập tức và kéo dài trong 36 phút nhưng không hiệu quả và thông báo tử vong ngoại viện.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Riêng về gia đình cho biết sáng cùng ngày, mẹ bé cho bé bú và bé ngủ nên đưa người con lớn đi học và nhờ ông giữ bé. Tuy nhiên, bé ngủ nên ông tập thể dục. Khi mẹ bé về tới nhà thì phát hiện con có biểu hiện bất thường, tím tái nên đưa vào bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Trên cơ thể bé ban đầu cũng không phát hiện vết bầm hay vết thương nào khác.

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