Trong khi ông B.Đ.P đang nằm ngủ trong phòng khách của gia đình, bất ngờ bị xe ô tô do ông N.V.H. (56 tuổi, giáo viên Ngữ văn) điều khiển lao vào. Vụ tai nạn khiến ông P. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 2/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã nhận được báo cáo của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về trường hợp ông N.V.H. (56 tuổi, giáo viên Ngữ văn) của trường gây tai nạn nghiêm trọng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là trường hợp ô tô lao vào nhà dân tông chết người đang nằm ngủ trong phòng hôm 24/1 (mùng 3 Tết).

Chiếc xe ô tô của thầy N.V.H. lao thẳng vào nhà tông chết người - Ảnh: Báo Dân Trí Theo báo cáo của nhà trường, sau khi gây ra vụ tai nạn, ngày 27/1, ông H. có gọi điện thoại xin nghỉ vì tinh thần đang rất hoảng loạn. Nhà trường đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp theo. Một lãnh đạo trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, ông H. là giáo viên kỳ cựu ở trường và sắp nghỉ hưu vào tháng 6 tới đây. "Sau sự việc đáng tiếc, nhà trường cũng động viên tinh thần thầy H. và phân công giáo viên trong tổ đứng lớp thay", vị lãnh đạo nhà trường cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 15h30 chiều 24/1 (mùng 3 Tết), ông N.V.H điều khiển ô tô BKS 47A-357xx chạy trên đường liên thôn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, ông H. có uống rượu ở nhà một người quen gần đó. Nhà ông H. và nạn nhân ở cùng xóm với nhau. Khi đến đoạn đường thôn Tân Lập, xe ô tô bất ngờ húc đổ nhiều vật cản như; cổng phụ, tường ngăn phòng khách, 1 xe máy; đồng thời tông chủ nhà (là ông P.) tử vong tại chỗ. "Xe ông H. tông vào nhà ông P. khiến nạn nhân tử vong. Quá trình di chuyển, chiếc xe này chở 3 - 4 người (trong đó có trẻ em), chạy với tốc độ cao. Dù được người nhà ngồi trong xe can ngăn đổi tay lái nhưng ông H. không chịu", vị lãnh đão xã Ea K'pam cho biết thêm. Sau khi gây tai nạn, tài xế H. được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn 0,77 mg/l khí thở. Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Cư M'gar điều tra, làm rõ.

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