Nguyên nhân phụ huynh xông vào trường tát 2 học sinh lớp 5 ở Vĩnh Long

Xã hội 02/02/2023 11:18

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết đã nắm được vụ việc phụ huynh vào trường đánh bạn của con, xảy ra tại Trường Tiểu học Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 1/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 người lớn xông vào trường đánh 2 học sinh khi các em này đang chơi với nhiều bạn khác. Sự việc diễn ra tại sân trường khiến nhiều người bức xúc.

 

Cụ thể, trong lúc một nhóm khoảng 7 học sinh mặc đồng phục thể dục đang chơi trong sân trường thì có một phụ nữ điều khiển xe máy chở một nam sinh vào sân trường. Sau đó, người nữ này xuống xe và một người đàn ông khác cũng đi vào túm áo một nam sinh đội nón, lôi ra hành hung.

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Hai phụ huynh vào trường đánh học sinh được camera ghi lại - Ảnh: Vietnamnet

 

Chưa dừng lại đó, người đàn ông còn bắt nam sinh này đứng yên để một nam sinh được người phụ nữ chở theo tát vào mặt. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục lôi nam sinh đi và đến tát vào mặt nam sinh khác đồng thời bắt nam sinh này quỳ gối.

Sự việc diễn ra trước sự ngỡ ngàng của những học sinh khác. Hai người lớn trên được cho là vợ chồng tên T. và H.

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Người đàn ông còn đến tát vào mặt một nam sinh khác - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, sự việc xảy ra lúc hơn 16h ngày 16/1 (25 Tết). Khi đó, học sinh đã tan học, thầy cô của trường cũng đã ra về, chỉ còn khoảng 10 em học sinh chơi đùa. 

Nhà trường đề nghị phụ huynh này xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, phụ huynh này cho rằng mình không đánh và không chịu xin lỗi. Gia đình của nam sinh bị đánh đã trình báo với công an. 

“Công an xã đã mời hai gia đình đến hoà giải. Nếu hai bên không đồng ý với hòa giải, công an sẽ đề nghị phạt hành chính theo quy định. Học sinh bị đánh không có thương tích, không ảnh hưởng sức khoẻ", lãnh đạo Sở GĐ-ĐT Vĩnh Long nói. 

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