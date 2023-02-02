Vào ngày 2/2, Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc bệnh nhân ung thư phải chen chúc dưới gầm giường sẽ không còn diễn ra nữa.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 3/3/2020, việc Bệnh viện Ung bướu (cơ sở ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuyên bị quá tải, phải sắp xếp cho bệnh nhi nằm dưới gầm giường trong quá trình điều trị. Cha của bé Y Trê, một bệnh nhân ung thư cho hay, gầm giường bệnh thấp quá, đứa trẻ còn nhỏ, thường xuyên bị đụng, đau quá nên con sợ, mỗi lúc chui vào gầm giường để ngủ là con khóc. Anh Y Thân từng chia sẻ: "Do gầm giường bệnh thấp quá, đứa trẻ còn nhỏ, thường xuyên bị đụng, đau quá nên thành ra con sợ. Cứ mỗi lúc chui vào gầm giường để ngủ là con khóc. Cũng bởi không có tiền nên chẳng thể thuê phòng trọ, cứ tối đến, cả nhà 3 người chúng tôi lại chen chúc dưới ấy. Thường thì con khóc một lúc rồi ngủ quên đi. Lâu dần, con mới quen hơn chút”.

Hình ảnh bé Y Trê chưa đầy 2 tuổi mắc bệnh ung thư khổ sở phải nằm gầm giường đã được chấm dứt - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin từ Cổng thông tin ngành Y tế TP.HCM, người bệnh ung thư sẽ được chăm sóc trong các khoa phòng được xây dựng mới, khang trang tại cơ sở 2 của bệnh viện (đặt tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Không chỉ được chuyển sang cơ sở mới với rộng rãi, khang trang, đầy đủ các tiện ích phục vụ người bệnh, nhiều trang thiết bị chuyên khoa hiện đại phục vụ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tại cơ sở mới còn có 16 phòng mổ hiện đại, sân bay ngay trên nóc nhà bệnh viện sẵn sàng trở thành điểm tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến bằng máy bay trực thăng trong tương lai không xa.

Khu phòng mỗ với 16 phòng mổ hiện đại, 50 giường hồi tỉnh của bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 - Ảnh: Cổng thông tin ngành Y tế TP.HCM Bệnh viện được chính thức khởi công vào ngày 26/6/2016, 4 năm sau bệnh viện chính thức đưa Khu Khám bệnh đi vào hoạt động vào ngày 12/10/2020 nhằm giải áp tình trạng quá tải nặng nề tại cơ sở cũ của BV Ung bướu. Sau đó, Khu hoá trị trong ngày tiếp tục đưa vào hoạt động vào tháng 6/2021. Và mới đây, ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão (27/01/2023), toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới đã chính thức đi vào hoạt động thay thế cho cơ sở 1 tại số 03 Nơ Trang Long hiện nay. Điều đáng mừng là chỉ trong một ngày (số liệu của ngày 30/01/2023), đã có 2.315 người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở mới của bệnh viện. Với cơ sở mới, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh, chắc chắn rằng thời gian chờ mỗ, chờ xạ trị,… sẽ được rút ngắn dần so với trước đây, tất cả sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và chất lượng điều trị ngày càng hiệu quả hơn, hướng đến đóng góp xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Trì hoãn nhập viện vì đúng mùng 1 Tết, bé trai 5 tháng tuổi bị sốc tím tái toàn thân Cháu bé có biểu hiện nôn khoảng 10 lần mỗi ngày nhưng vẫn chơi đùa bình thường. Đồng thời, do là mùng 1 Tết nên gia đình đã không đưa bé đi khám.

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