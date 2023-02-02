Trì hoãn nhập viện vì đúng mùng 1 Tết, bé trai 5 tháng tuổi bị sốc tím tái toàn thân

Xã hội 02/02/2023 10:35

Cháu bé có biểu hiện nôn khoảng 10 lần mỗi ngày nhưng vẫn chơi đùa bình thường. Đồng thời, do là mùng 1 Tết nên gia đình đã không đưa bé đi khám.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 1/2, bác sĩ Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) thông tin bệnh nhi đến viện trong tình trạng tím tái toàn thân.

Người mẹ cho biết trước đó, bé có biểu hiện nôn khoảng 10 lần mỗi ngày nhưng vẫn chơi đùa bình thường. Do là mùng 1 Tết nên gia đình không đưa bé đi khám. Sau đó, con giảm nôn nhưng tiêu chảy nhiều nước.

Đến mùng 2 Tết, bé hơi lừ đừ. Các phòng khám tư lại không mở cửa. Do ngại đi bệnh viện, người mẹ muốn đợi đến khi ra Tết sẽ cho bé đi khám. Chiều cùng ngày, bé lừ đừ nhiều, tím tái toàn thân, chị vội đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM). 

Trì hoãn nhập viện vì đúng mùng 1 Tết, bé trai 5 tháng tuổi bị sốc tím tái toàn thân - Ảnh 1
Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện TP Thủ Đức - Ảnh: Báo Lao Động

Qua thăm khám và hỏi bệnh sử, bác sĩ nhanh chóng xác định cháu bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy, nôn. Trẻ được xử trí bù dịch cấp cứu và được chuyển lên Khoa Nhi tiếp tục điều trị. Bệnh nhi vẫn còn tiêu chảy nhiều tràn tã, tiếp tục được bù dịch đường tĩnh mạch kết hợp với bù dịch đường uống. 

Quá trình trao đổi, bác sĩ mới biết vì mẹ sợ bé tiêu chảy và nôn nhiều hơn nên khi ở nhà đã hạn chế cho con ăn sữa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc do mất nước. 

Trì hoãn nhập viện vì đúng mùng 1 Tết, bé trai 5 tháng tuổi bị sốc tím tái toàn thân - Ảnh 2
Một bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngoài việc điều trị, các bác sĩ đã hỗ trợ tư vấn về tâm lý và hướng dẫn mẹ cách chăm sóc bé tiêu chảy. Sau nhập viện 1 ngày, bé khỏe và được xuất viện.

Theo bác sĩ Thành, các bệnh viện luôn trực cấp cứu 24/24 tất cả các ngày trong tuần và các dịp nghỉ lễ. Phụ huynh càng không nên có tâm lý ngại đi bệnh viện vào dịp Tết. 

Về chăm sóc, khi trẻ bị ói nhiều lần trong ngày, nên cho ăn uống chậm lại bằng thìa. Tuy nhiên, các gia đình phải cho trẻ ăn uống để tránh tình trạng nặng do mất nước, hạ đường huyết, rối loạn điện giải. Nếu trẻ vẫn nôn nhiều, nên đưa con đi khám bác sĩ ngay.

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