Nghệ An: Kỳ tích cứu sống cháu bé 18 tháng tuổi bị đuối nước, cuốn trôi 500 mét

Khi đưa bé lên bờ thì cháu bé P.P.K (18 tháng tuổi, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã ngừng thở, ngừng tim, mạch không, huyết áp không.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 1/2, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, các y bác sĩ của đơn vị, phối hợp cùng vừa cứu sống bé trai bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, không còn chỉ số sinh tồn.

Các bác sĩ và điều dưỡng cố gắng đã cứu sống bé K - Ảnh: VOV

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 31/1. Lúc này cháu P.P.K (18 tháng tuổi, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) ở nhà với ông thì không may xảy chân xuống kênh sông Sào gần nhà. Cháu bé trôi một khoảng rất xa mới được người dân phát hiện, vớt lên.

Khi đưa lên bờ thì bé đã ngừng thở, ngừng tim, mạch không, huyết áp không. Người dân vừa hồi sức cấp cứu vừa báo ngay cho Trạm y tế xã Nghĩa Hội gần đó.

Bé K đã được cứu sống và được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã cử ngay 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 1 điều dưỡng, cùng máy thở, oxi đến ngay hiện trường.

Kíp cấp cứu đã tiến hành đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy, ép tim ngoài lồng ngực, thuốc vận mạch. Hồi sức tích cực hơn 1 giờ đồng hồ bệnh nhân có nhịp tim trở lại, có nhịp tự thở, SPO2 95-97%, đồng tử co lại.

Sau khi sơ cấp cứu xong, trưa cùng ngày bé K được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị an toàn.

Hiện, cháu bé đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

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