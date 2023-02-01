Lời hứa ở nhà mới dở dang của phi công Trần Ngọc Duy: Con đầu chỉ mới 6 tuổi, con gái út 13 tháng không còn được gặp cha

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào trưa ngày 1/2, trong xóm nhỏ cuối cuối đường Lê Đại Hành ở phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), bà con vẫn chưa thôi bàng hoàng, xót xa về thông tin về vụ rơi máy bay khiến Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tử nạn.

Một mình trong căn nhà vắng, anh Võ Quốc Hùng, anh vợ của Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy thẩn thờ cho biết, ngay sau khi hay tin em rể gặp nạn thì các thành viên trong gia đình và cha mẹ anh đã ra sân bay Cam Ranh bay ra Hà Nội rồi lên ngay Yên Bái trong chiều cùng ngày.

Nhắc về chàng rể của xóm, ông H. nhà ở gần gia đình vợ của Thiếu tá Trần Ngọc Duy cho biết, Duy là người sống tình cảm, hiền lành, lễ phép nên rất được gia đình vợ cũng như hàng xóm xung quanh yêu mến.

Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy (áo trắng bìa trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình vợ ở Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: Báo Dân Việt

Bản thân anh Hùng cũng rất muốn đi cùng để nhìn mặt em rể lần cuối nhưng không thể vì không ai trông nhà và công việc gia đình. Nhớ lại buổi họp mặt gia đình trong dịp Tết Quý Mão vừa qua với đầy đủ các thành viên, anh Hùng không cầm được nước mắt.

"Vì điều kiện công tác ở Yên Bái, nên dịp Tết Quý Mão vừa qua cũng là lần đầu tiên Duy đưa vợ con về ăn Tết dài ngày cùng gia đình tôi ở đây. Tết sum vầy gia đình vui bao nhiêu thì bây giờ nỗi đau, mất mát sâu nặng bấy nhiêu…", anh Hùng nghẹn giọng

Ngồi lặng yên một hồi, anh Hùng dẫn chúng tôi xem hai chậu hoa cúc vàng do chính tay Duy đi lựa mua về chưng Tết Quý Mão trước sân nhà. Hai chậu cúc vẫn còn xanh tươi nhưng người thì nay đã không còn. Nhìn 2 chậu cúc vàng, anh Hùng thấy ruột gan mình như bị xát muối, đau nhói. Nghĩ lại thấy thương cho vợ và 2 con nhỏ của Duy.

Anh Võ Quốc Hùng, anh vợ Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy không cầm được nước mắt bên 2 chậu cúc mà chính tay Duy chọn mua để chưng Tết cho nhà vợ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo lời anh Hùng, tối hôm trước khi xảy ra sự cố rơi máy bay, Duy đã gọi điện về trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ và anh em trong nhà. "Nào ngờ đâu, đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói thân thương của đứa em rể hiền lành, dễ mến của mình…", anh Hùng xúc động.

Kể về người em rể của gia đình, anh Hùng cho biết, Duy là người sống cẩn thận và rất tình cảm. Dù là rể nhưng gia đình anh Hùng, xem Duy như ruột thịt. Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, Duy còn báo tin vui với cha mẹ vợ do quá trình công tác tốt, được cấp trên, đồng đội yêu mến, nên được lên chức là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Lau vội những giọt nước mắt, anh Hùng cho biết, Duy và em gái của anh kết hôn năm 2016 rồi sinh được 2 cháu gái. Vì hoàn cảnh và sau khi chuyển công tác ra Yên Bái, nên con gái đầu của vợ chồng Duy gửi lại nhờ ông bà ngoại ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm chăm sóc. Riêng cháu nhỏ (hiện 13 tháng tuổi) vợ chồng Duy bồng theo ra ở Yên Bái.

"Cuối năm 2022, vợ chồng Duy có thông báo tin vui vừa mua được căn nhà nhỏ ở gần đơn vị. Dịp Tết Quý Mão vừa qua, Duy cũng đã ngỏ lời mời sẽ đưa cả gia đình vợ từ Ninh Thuận ra Yên Bái thăm ngôi nhà mới của 2 vợ chồng. Nhưng nào ngờ mọi việc xảy ra quá đột ngột, khi nhận tin Duy hy sinh, gia đình tôi như chết lặng. Tội cho 2 cháu nhỏ, đứa lớn chỉ mới năm đầu cắp sách đến trường, đứa sau mới 13 tháng không còn được gặp cha…", anh Hùng nghẹn giọng.

Đại úy Lê Đình Thành bật khóc khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con gái nhỏ Duy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ Thiếu tá Duy và con gái đầu của anh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đồng đội đưa Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 1/2, lễ tang Thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ở Yên Bái vào trưa 31/1, đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ 30 ngày 1/2. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ cùng ngày. Di tang và hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ TP Thái Nguyên.

Đại diện và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội, công an, tỉnh Yên Bái đến phúng viếng, chia sẻ mất mát với gia đình Thiếu tá Trần Ngọc Duy.