Diễn biến sức khỏe mới nhất của nạn nhân vụ đánh ghen bằng tưới xăng đốt ở Đà Nẵng

Xã hội 01/02/2023 11:50

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.T.M.D - nạn nhân của vụ đánh ghen bằng tưới xăng đốt đang được y, bác sĩ của bệnh viện tích cực điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 1/2, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.T.M.D, nạn nhân của vụ đánh ghen bằng tưới xăng đốt đang được y, bác sĩ của bệnh viện tích cực điều trị.

"Nạn nhân bị bỏng 35%, phải mở khí quản nhưng đang được các y, bác sĩ giỏi của bệnh viện tích cực điều trị. Không có chuyện bệnh nhân Đ.T.M.D đã tử vong như mạng xã hội lan truyền. Ngoài ra, vết thương do bị bỏng xăng của anh H đang dần lành lại", bác sĩ Nhân thông tin.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nạn nhân vụ đánh ghen bằng tưới xăng đốt ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Không có chuyện bệnh nhân Đ.T.M.D đã tử vong như mạng xã hội lan truyền - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra, cơ quan công an xác định do ghen tuông tình cảm nên N.T.D.P (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đ.T.T.N (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tìm kiếm Đ.T.M.D (28 tuổi, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để đánh ghen.

Khoảng 8h15 ngày 26/1, P và mẹ chồng phát hiện anh H (người chồng) đang cõng chị D trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ một quán karaoke tên Q.V (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên cả hai tiến đến đánh ghen.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nạn nhân vụ đánh ghen bằng tưới xăng đốt ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong lúc ghen tuông nóng giận, P. đã cầm can xăng 1,5 lít tạt vào người D. rồi châm lửa đốt, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nạn nhân nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người dân ở khu vực này đã nhanh chóng đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Nạn nhân D. bị bỏng nặng nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước), sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi gây án, P. cùng với bà N. bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, P. khai xăng và bật lửa đã được chuẩn bị từ trước. Ngoài chị D. bị bỏng nặng thì P. cùng chồng mình cũng bị bỏng ở mức độ nhẹ hơn do xăng cháy lan.

Hiện tại, xãcơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

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