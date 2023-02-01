Phượt thủ từng rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân rơi nước mắt ôm chầm từng ân nhân

Xã hội 01/02/2023 11:03

Gặp lại các ân nhân, anh B.L.X.H (trú TP.HCM) đã xúc động ôm chầm từng người và nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 31/1, sau khi hồi phục sức khỏe, phượt thủ rơi xuống vực sâu bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân) - anh B.L.X.H đã cùng gia đình đến gặp mặt tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - đơn vị đã đưa anh từ cõi chết trở về.

Nếu không có sự ứng cứu kịp thời và tinh thần trách nhiệm của tổ công tác thì chuyện xấu nhất có thể đã xảy đến với H. khi anh đã nhiều ngày đêm nằm dưới hốc đá ở vực sâu, kiệt sức dần trong sự tuyệt vọng. Đặc biệt, anh H. cảm ơn tô mì nóng giữa trời mưa ngay tại vị trí gặp nạn vào đêm lực lượng cứu hộ tìm thấy anh. Tô mì của lực lượng cứu hộ và chiếc chăn ấm quấn quanh người đã giúp anh H. nhanh chóng hồi sức.

Anh H. cho biết thêm, anh trai anh cũng đang công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nên càng thấm thía nỗi gian khổ của người lính làm công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, anh mãi ghi nhớ ân tình của những người đã cứu giúp mình trong thời điểm đó.

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Giây phút cảm ơn xúc động của H. với các ân nhân đã cứu mạng mình - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, 22h17 ngày 28/1 (mùng 7 Tết), trực ban Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo anh B.L.X.H, 27 tuổi, ngụ TP.HCM, đi phượt bị trượt ngã, đa chấn thương ở bãi Sủng Cỏ dưới chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc.

Anh H. nhắn tin cho người bạn ở TP HCM, gửi kèm bản chụp định vị nơi mình gặp nạn. Người bạn gọi điện báo cho anh trai nạn nhân, sau đó gia đình đã kết nối, nhờ Trung tâm chỉ huy 114 Công an Đà Nẵng tìm kiếm.

Để đưa nạn nhân về bờ, nhóm cứu hộ liên lạc với bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng hỗ trợ canô đi đường biển. Trời vừa hửng sáng, canô neo tạm ngoài ghềnh đá Sủng Cỏ, các chiến sĩ cố định H. lên cáng cứu thương, khiêng qua những viên đá bám đầy rêu trơn trượt.

Phượt thủ H. được đưa về cảng sông Hàn lúc 6h30, chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng để băng bó vết thương, sau đó chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương. Đến ngày 30/1, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Phượt thủ từng rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân rơi nước mắt ôm chầm từng ân nhân - Ảnh 2
Lực lượng chức năng vượt qua các ghềnh đá để cứu hộ nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí
Phượt thủ từng rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân rơi nước mắt ôm chầm từng ân nhân - Ảnh 3
Đôi tay của nạn nhân nhăn nheo vì lạnh - Ảnh: VNExpress

Ngoài ra, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tiền thưởng 5 triệu đồng tặng Công an quận Liên Chiểu. Đồng thời, thưởng 3 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng; thưởng 2 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vì có thành tích đột xuất trong phối hợp tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao lòng quả cảm, không ngại khó, ngại khổ của lực lượng cứu hộ, khắc phục tình hình thời tiết phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, đêm tối kịp thời tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân. Đại tá Dũng cũng đề nghị các lực lượng liên quan tổ chức rút kinh nghiệm để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.

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