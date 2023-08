Phượt thủ từng rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân rơi nước mắt ôm chầm từng ân nhân

Anh H. nhắn tin cho người bạn ở TP HCM, gửi kèm bản chụp định vị nơi mình gặp nạn. Người bạn gọi điện báo cho anh trai nạn nhân, sau đó gia đình đã kết nối, nhờ Trung tâm chỉ huy 114 Công an Đà Nẵng tìm kiếm.

Để đưa nạn nhân về bờ, nhóm cứu hộ liên lạc với bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng hỗ trợ canô đi đường biển. Trời vừa hửng sáng, canô neo tạm ngoài ghềnh đá Sủng Cỏ, các chiến sĩ cố định H. lên cáng cứu thương, khiêng qua những viên đá bám đầy rêu trơn trượt.

Phượt thủ H. được đưa về cảng sông Hàn lúc 6h30, chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng để băng bó vết thương, sau đó chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương. Đến ngày 30/1, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Lực lượng chức năng vượt qua các ghềnh đá để cứu hộ nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Đôi tay của nạn nhân nhăn nheo vì lạnh - Ảnh: VNExpress

Ngoài ra, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tiền thưởng 5 triệu đồng tặng Công an quận Liên Chiểu. Đồng thời, thưởng 3 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng; thưởng 2 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vì có thành tích đột xuất trong phối hợp tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao lòng quả cảm, không ngại khó, ngại khổ của lực lượng cứu hộ, khắc phục tình hình thời tiết phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, đêm tối kịp thời tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân. Đại tá Dũng cũng đề nghị các lực lượng liên quan tổ chức rút kinh nghiệm để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.