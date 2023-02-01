Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy, thuộc Trung đoàn không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lễ tang của thiếu tá Trần Ngọc Duy diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lễ viếng bắt đầu từ 8h sáng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 31/1, nhà Đại úy Duy ở TP Yên Bái cách cổng đơn vị - Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân chừng 100 m. Trong thời tiết lạnh về đêm, không khí tang thương càng bao phủ lấy ngôi nhà. Khoảng 22 giờ 22 phút, chiếc xe chở gia đình Đại uý Duy từ sân bay Nội Bài về đến ngôi nhà thân quen của anh ở phường Nam Cường, TP Yên Bái.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá.

Đồng đội đã đưa gia đình anh về với ngôi nhà mà anh đã gắn bó - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vợ của đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn chồng lần cuối trước khi nhập quan - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chị Võ Hoàng Minh Phương - vợ Đại úy Duy bước xuống xe với khuôn mặt bơ phờ và tiếng khóc nghẹn. Vợ Đại úy Duy tâm sự: "Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin anh đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin "bố đi bay nhé". Nhà gần đơn vị nên hầu như anh không khóa cửa nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy".

"Mùng bốn Tết, anh Duy bay ra trước để mùng năm lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ Bảy tới (14 tháng Giêng) sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà..." - chị Phương nức nở.



Đồng đội đang cùng gia đình lo tang lễ cho phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vào lúc 12h9 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12h27, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Đại úy Trần Ngọc Duy (31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.