Phi công Trần Ngọc Duy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Yên Bái được truy thăng quân hàm

Vào ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Đại úy lên Thiếu tá với phi công Trần Ngọc Duy.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy, từ cấp bậc Đại úy lên Thiếu tá.

Cùng với đó, Quân chủng Phòng không - Không quân làm các thủ tục đề nghị xét công nhận liệt sĩ; đề nghị Bộ Quốc phòng xét, đề nghị Nhà nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với phi công Trần Ngọc Duy.

Lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tại Yên Bái, sáng 1/2 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy (sinh năm 1992, quê quán Vũ Thư, Thái Bình; trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) từng là học viên bay tại Trường sĩ quan Không quân; phi công thuộc Phi đội 2, Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; phi công, Biên đội trưởng, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh đã tích lũy hơn 720 giờ bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39 và Su-22.

Phi công Trần Ngọc Duy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu - Ảnh: Vietnam+

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 12h9 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12h27 cùng ngày, trong lúc hạ cánh tại khu vực sân bay ở Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và anh đã hy sinh.

Tết đoàn viên cuối cùng của phi công hy sinh vụ rơi máy bay ở Yên Bái: 'Con vừa mới vô ăn Tết 10 ngày, nào ngờ...' Nén nỗi đau thương, người thân của đại úy - phi công Trần Ngọc Duy không ngờ tin dữ đến với gia đình, bởi mấy ngày trước gia đình còn đón Tết đoàn viên bên nhau. Đây cũng là năm đầu tiên cả gia đình anh Duy về nhà vợ đón Tết dài ngày như thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-cong-tran-ngoc-duy-hy-sinh-trong-khi-lam-nhiem-vu-o-yen-bai-uoc-truy-thang-quan-ham-551220.html